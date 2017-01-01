Venezuela'da yüzbinler sokakta! 7 kişi hayatını kaybetti...

Venezuela'da geçen ayın sonunda başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösterilerde 23 yaşındaki kadın göstericinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

San Cristobal kenti Belediye Başkanı Patricia Gutierrez, Yüksek Mahkemenin, geçen ay Kongrenin yetkilerini elinden almasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı başlayan protesto gösterilerine katılan 23 yaşındaki Paola Ramirez'in vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Gutierrez, gösterilerin ardından evine yürüyerek giden kadının, göstericileri hedef alan bir grup milis tarafından vurulduğunu iddia etti.

Ramirez, nisan başında başlayan protestolarda hayatını kaybeden yedinci kişi oldu.

POLİS, GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Bu arada, başkent Caracas'ta protestolarını gece saatlerine kadar sürdüren göstericiler, güvenlik güçlerine karşı barikat kurmak için sokak tabelaları ve reklam panolarını söktü.

Daha sonra polisin, taş ve molotofkokteyli atan göstericilere, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmesiyle çatışma çıktı.

Bazı göstericiler, müdahaleden etkilenmemek için Guaire Nehri'nin beton setlerini aşarak suya atladı.

Eski devlet başkanı adaylarından, muhalefet lideri Henrique Capriles, gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, protestoların süreceğine işaret ederek "Yarın aynı yerde, aynı saatte görüşeceğiz çünkü demokrasi mücadelemiz sona ermedi." dedi.

MADURO'YA DESTEK GÖSTERİSİ

Diğer yandan, hükümet karşıtı protestoların birkaç blok ötesinde ise kırmızı tişörtlü Maduro destekçileri sessiz bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte zaman zaman salsa da yapıldı.

Maduro, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, kısa sürede seçim yapılması ihtimalinin "kaygı verici" olduğunu söyleyerek "Onlar bugün şiddet yoluyla gücü almaya kalkıştı ve biz onları yeniden bozguna uğrattık." ifadesini kullandı.

Carlos Romero adlı genç dün akşam arkadaşlarıyla futbol maçından eve yürüyerek döndüğü sırada vurulmuştu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki genci, milislerin vurduğu öne sürülmüştü.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı.

Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.