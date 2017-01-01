Yehova'nın Şahitleri Rusya'da yasaklandı

Rusya Yüksek Mahkemesi, Yehova'nın Şahitleri'nin "aşırılıkçı organizasyon" olduğuna karar vererek, ülke genelindeki faaliyetlerini yasakladı.

Rusya Adalet Bakanlığının Yehova'nın Şahitleri'nin yasaklanması için yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, "aşırılıkçı organizasyon" olarak kabul ettiği grubun tasfiye edilmesi ve ülke genelinde yasaklanmasına hükmetti.

Kararda, Rusya'da Yehova'nın Şahitleri'ne bağlı 395 topluluğun faaliyetlerine derhal son verilmesi ve mal varlıklarına el konulması istenildi.

Yehova'nın Şahitleri'nin sözcüsü, karara itiraz edeceklerini ve konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını belirtti.

Karara 30 gün itiraz süresi bulunuyor.