Mahkeme onayladı, kızlarına 'Allah' soyadını verecekler!

AA'nın haberine göre; ABD'de 23 aylık kızlarına "Allah" soyadını vermek isteyen ailenin, eyalet yönetimine karşı açtığı davayı kazandığı ve bebeğe doğum sertifikası verildiği bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde yaşayan Elizabeth Handy ve Bilal Walk çifti, kızlarının doğum belgesinde "Zalykha Graceful Lorraina Allah" yazılmasını uygun bulmayan eyalet yönetimine karşı açtığı davayı kazandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU), çift adına Fulton Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davanın aile lehine sonuçlandığı ve eyalet yönetiminin "Allah" soyadını taşıyan bebeğe doğum sertifikasını verdiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ACLU Georgia Bölgesi Başkanı Andrea Young, "Hiçbir yönetimin ebeveynlere, çocuklarına ne isim koyacaklarını dikte edemeyeceğini" ifade etti.

Geçen ay Walk-Handy çifti, "Asil bir isim olduğu" için kızlarının soyadını "Allah" olarak koyduklarını belirtmişlerdi.

Baba Walk, "Basitçe söylemek gerekirse isimlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimize dair kişisel bir anlayışımız var. Bu konuda detay vermek istemiyoruz, önemli de değil. Önemli olan yasaların ne dediği ve ebeveynler olarak bizim haklarımız." açıklamasını yapmıştı. Ailenin avukatı Michael Baumrind de "Çocuğun ismine aile karar verir, eyalet değil. Bu basit bir durum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Georgia Kamu Sağlığı yetkilileri, eyalet kanunları gereğince bir bebeğin doğum belgesindeki soyadının, annesinin ya da babasınınki ile aynı olması veya ikisinin soyadının kombinasyonundan oluşması gerektiğini duyurmuş, ailenin talebini reddetmişti.