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Paris'te silah sesleri: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
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SON DAKİKA! Fransa'da çatışma: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Paris'teki olayda saldırganlardan biri polisler tarafından öldürüldü, Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı. Fransa polisi saldırının terör eylemi olabileceğini açıkladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:27:10 Güncelleme: 23:03:21 HABERTURK.COM

Fransa'da Şanzelize Caddesi yakınlarında silahlı çatışma meydana geldi. Reuters'ın Fransa İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre kalaşnikoflu saldırıda 1 polis öldü, 1 polis yaralandı. Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı.

Reuters'ın aldığı bilgiye göre, polis yetkilileri iki saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Polis, caddeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken, kaçan diğer saldırganın yakalanması için operasyon sürüyor. 

Fransa polisinin yaptığı ilk açıklamada "Saldırı büyük ihtimalle terör eylemi" ifadesi kullanıldı. Bir görgü tanığı verdiği ifadede "Araçtan inen bir saldırgan elindeki kalaşnikof tüfekle polise ateş açmaya başladı" dedi.

Öte yandan bölgedeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi.

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