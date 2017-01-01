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Donald Trump'tan İran ve Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaptıkları nükleer anlaşma ve Kuzey Kore ile son dönemdeki gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 01:13:27 Güncelleme: 01:14:37 AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını belirterek, ileriki süreçte bir şeyler yapacağını söyledi.

Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile P5+1 ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, bu anlaşmayı “Berbat” olarak niteleyen ve kendisinin asla imzalamayacağını dile getiren Trump, “İran, anlaşmanın ruhuna uygun davranmıyor. Davranmak zorunda ama davranmıyor." ifadelerini kullandı.

"Ne yapılabileceğine bakacaklarını" bildiren Trump, şöyle devam etti:

"Yapılan bir anlaşmayla ilgili çok büyük kötülük ediyorlar. Berbat bir anlaşmaydı. Alsa imzalanmamalıydı. Müzakere edildiği şekilde müzakere edilmemeliydi. Ben tüm anlaşmalara taraftarım ama bu çok kötü bir anlaşma, gördüğüm, imzalanmış en kötü anlaşma. Onlar anlaşmanın ruhuna uygun hareket etmiyorlar. Biz konuyu çok dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz ve yakın zamanda bu konuda söyleyeceklerimiz olacak."

"KUZEY KORE KONUSUNDA İYİ DURUMDAYIZ"

Kuzey Kore’nin füze denemelerine ilişkin bir soru üzerine Trump, “Kuzey Kore konusunda çok iyi durumdayız.” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile geçen haftalarda görüştüğünü ve bu ülkenin liderine büyük saygı duyduğunu ifade eden Trump, Şi’nin Kuzey Kore konusunda elinden geleni yapacağına inancını dile getirdi.

Trump, Şi'nin çabalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çok iyi çalışıyor. Konunun uzmanları Çin’in daha önce bu denli çok çalıştığını görmediklerini söylüyor. Birçok kömür gemileri geri gönderildi. Başkaca birçok şey oldu. Son birkaç saat içerisinde çok sıra dışı şeyler oldu. Başkan’ın (Şi) çok çalışacağı konusunda gerçekten güvenim tam. Başarıp başaramayacağını bilmiyorum ama ellerinden geleni yaptığı konusunda güvenim tam.”

"Kuzey Kore liderinin akli dengesinin yerinde olup olmadığı" sorusu üzerine ise Trump, Kim Jong-un’un akli dengesi konusunda bir şey diyemeyeceğini ancak bir tehdidin söz konusu olduğunu vurguladı.

Çin lideri Şi ile ticari anlaşmalar ve diğer birçok konuyu konuşmalarının nedenin, Şi’nin "Kuzey Kore konusunda elinden geleni yapacağı" konusunda vaatte bulunması olduğunu bildiren Trump, “Ona 'Eğer şu Kuzey Kore tehdidi ile ilgili bir şey yaparsa daha iyi bir ticari anlaşma elde edeceğini' söyledim çünkü ortada bir tehdit var.” dedi.

"FRANSA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA BENZİYOR"

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik silahlı saldırı ile ilgili “Bir terör saldırısına benziyor” yorumunu yapan Trump, Fransız halkına başsağlığı diledi.

Trump, “Görünüyor ki tekrar meydana geldi. Şimdi içeri girerken öğrendim. Berbat bir şey. Bir terör saldırısına benziyor.” dedi.

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