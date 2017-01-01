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İtalya Başbakanı Gentiloni
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İtalya Başbakanı Gentiloni'den referandum yorumu

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası Türkiye'deki referandumla ilgili konuşan İtalya Başbakanı Gentiloni açıklamalarda bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 01:17:46 Güncelleme: 01:19:21 AA

İtalya Başbakanı Gentiloni, Türkiye’deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması konusundaki soru üzerine, "Bu seçimi not etmemiz gerekir.” diye konuştu.

Halk oylaması ile ilgili bütün tartışmaların, Avrupalı liderler tarafından not edildiğini ifade eden Gentiloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden sonraki yaklaşımlarının önem arz edeceğini belirtti.

Gentiloni, şunları kaydetti:

“Referandumun sonuçları çoğunlukla Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı fikirde olan nüfusun neredeyse yarısının görüşünü nasıl dikkate alacaklarına bağlı olacak. Daha kucaklayıcı bir yaklaşım olacak mı? Yoksa Türkiye’deki bu kesimle bir karşı karşıya gelme durumu olacak mı? Bunlar çok önemli olacak.”

Türkiye ile İtalya’nın, Atlantik İttifakına üye olduklarını ve ülkesinin, Türkiye’nin savunmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Gentiloni, iki ülke arasında önemli bir iş birliğinin gerekli olduğunu söyledi.

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