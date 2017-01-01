Bağdat'ta milyon dolarlık fidye nöbeti 5 gündür sürüyor!

Suriye'de muhaliflerin kuşattığı, Şii çoğunluğun yaşadığı Fua ve Kefraya kasabalarının tahliye anlaşmasına, yaklaşık 18 ay önce Irak’ta kaçırılan Katar Emiri Şeyh Temim Hamad el-Tani’nin ailesinden 26 kişinin de eklendiği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Katar, söz konusu 26 kişi için fidye ödemeyi de kabul etti ve geçen cumartesi günü Irak’ın başkenti Bağdat’a özel bir jetle içerisinde milyonlarca dolar olduğu ileri sürülen çantalar gönderdi.

126 SİVİL ÖLDÜ

Ancak yaklaşık 5 bin sivilin tahliyesini öngören anlaşma, sivilleri taşı- yan otobüslere yapılan bombalı intihar saldırıyla sekteye uğradı. 126 sivilin öldüğü ve 300 kişinin yaralandığı saldırın ardından anlaşma askıya alınınca, Katarlı yetkililer Bağdat’taki jette beklemeye geçti. Bu arada Katarlı yetkililer, Iraklı havaalanı polislerinin çantaları açmasına izin vermedi. Iraklı ve Şii milis grubu Kataib Hizbullah temsilcileri, havaalanına gidip Katarlı yetkilerle görüşmeler yaptı. Uçağın hâlâ Bağdat Havaalanı’nda olduğu ve 26 rehinenin kendilerine teslim edilmesini beklediği belirtiliyor. Halep’in düşmesinin ardından Beşar Esad rejimi ile muhalifler arasındaki müzakerelere Katar ve Türkiye de arabulucuk yapmış, İran’ın baskısıyla Şam ve İdlib bölgelerinde muhaliflerin kuşatması altındaki Şii çoğunluğun yaşadığı Madaya, Zebadani, Fua ve Kefraya kasabalarının tahliyesi anlaşmaya eklenmişti. Guardian’a konuşan bir kaynağa göre, Fua ve Kefraya’da kalan 10 bin sivilin tahliyesinden önce Katarlı rehinelerin serbest kalması olası görünmüyor.

ŞAHİN AVINDA KAÇIRILDILAR

Katar Emiri Şeyh Temim Hamad el-Tani’nin ailesinden 26 kişi ve beraberindeki hizmetlileri, Aralık 2015’te, Irak’ın Suudi Arabistan sınırında şahinle avlanırken, yaklaşık 100 silahlı kişi tarafından kaçırılmıştı. Kaçıranların Şii bir milis grubu olduğu ileri sürülmüş ancak kimse sorumluluğu üstlenmemişti. Guardian’a göre, 26 rehine, Suriye’den Iraklı Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından alındı ve Irak’a götü- rüldü. AP Ajansı’nın 11 Nisan’da ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Katar Emiri El-Tani, 8 Mart’ta merkezi ABD’nin San Diego kentinde bulunan Global Strategies Council Inc. şirketi aracılığıyla fidyecilere 26 rehinenin hayatta olduğunu kanıtlamaları koşuluyla 2 milyon dolar ödedi. ABD, terör kaynaklarının kurutulması kapsamında fidye ödenmesine karşı çıkıyor ve buna ilişkin iddiaları takip ediyor.

"SURİYE PARAMPARÇA OLUR"

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, parlamentoda yaptığı konuş- mada, Suriye’deki iç savaşı ve bölgede yaşananları değerlendirdi. Medvedev, “Şu açık bir şekilde ortada: Suriye’de şiddet olayları devam ederse ülke paramparça olacaktır ve bu parçalanma da terörist grupların başarısı olarak görülecektir” ifadesini kullandı. Rusya’nın bu durumu engellemeye çalıştığını dile getiren Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanlı- ğı’nın Suriye krizini sona erdirmek için çabaladığını söyledi