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Maduro'dan Nobel ödüllü devlet başkanına tehdit: Tüm sırları açıklarım!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'yı FARC'la yaptığı barış görüşmelerinin sırlarını açıklamakla tehdit etti

21 Nisan 2017 Cuma, 09:59:00 Güncelleme: 10:04:46 AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Kolombiya yönetimini, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış görüşmelerindeki sırları açıklamakla tehdit ettiği bildirildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Maduro, Kolombiya'nın FARC'la vardığı barış anlaşmasını, kendisi ve eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez sayesinde imzaladığını söyledi.

Maduro, Kolombiyalı muhataplarını barış görüşmeleriyle dalga geçmekle suçlayarak, "Barış sürecinin kayıtlarını, sırlarını ve 10 yıldır sakladığım bütün hakikatleri açıklayacağım." ifadesini kullandı.

"KOLOMBİYA FARC LİDERLERİNİ ÖLDÜRECEK" İDDİASI

Devlet Başkanı Maduro, elinde Kolombiya'nın FARC liderlerini öldürmeye hazırlandığı yönünde istihbarat olduğunu da iddia etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 yıl önce, Venezuela'daki Bolivarcı devrimin başarısız olduğunu Hugo Chavez'e söylediğini belirtmişti.

  • Santos, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı 2016 Nobel Barış Ödülü, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verilmişti. Santos'a Nobel Barış Ödülü, FARC gerillaları ile barış anlaşmasının gerçekleşmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı verildiği açıklanmıştı

Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet bu kararın ülkeyi dönüşü olmayan bir yola sürüklediğini savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.

 

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