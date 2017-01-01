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AP Başkanı: Erken seçimden sonra İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, 8 Haziran'da erken seçime gidecek olan İngiltere'de yeni hükümet kurulursa, ülkenin AB'den çıkış sürecinin geri döndürülebileceğini belirtti

21 Nisan 2017 Cuma, 10:22:43 Güncelleme: 10:24:57 DHA

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere'de yapılacak seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulması durumunda İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin geri döndürebileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde seçmenlerin Brexit konusundaki fikirlerinin değişmesi halinde Avrupa Birliği'nin İngiltere'ye kollarını açacağı mesajını verdi.

Başbakan May ile Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen toplantının ardından konuşan Antonio Tajani, seçimlerin ardından yeni bir hükümetin kurulması ile İngiltere'nin AB üyeliğinin herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmadan geri döndürülebileceğini söyledi.

Guardian gazetesinin yer verdiği haberde Tajani, "İngiltere'deki seçim sonuçlarından sonra İngiltere AB'de kalmak isterse herkes bunun arkasında olur ve ben de çok mutlu olurum" diye konuştu.

Başbakan Theresa May ise AB'den çıkış sürecinin başlatılması için gerekli olan Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesinin uygulanmaya başlamasının ardından geri dönüşün olmayacağını açıklamıştı.

Tajani, "Eğer yarın İngiltere'deki yeni hükümet bu konuda pozisyonunu değiştirmek isterse bunu yapmak mümkün olabilir. Son karar 27 Avrupa Birliği ülkesinin kararıdır ancak herkes İngiltere'nin 50'inci maddeyi geri döndürmesinden yana olacaktır" diye konuştu.

Başbakan Theresa May ise geçtiğimiz salı günü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılarak geri dönüşünün olamayabileceğinin altını çizerek erken seçim kararıyla yeni ve güçlü bir hükümet kurmayı ve Brexit sürecinin en iyi şekilde uygulanması çağrısı yapmıştı.

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