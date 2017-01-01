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Paris'te üç yılda altı terör saldırısı, 150'den fazla can kaybı!

Şanzelize Caddesi'nde 1 polis memurunun öldüğü, 2 polisin ise yaralandığı terör saldırısıyla sarsılan Fransa'nın başkenti Paris, son 3 yılda 6 farklı terör saldırısının hedefi oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 10:42:21 Güncelleme: 11:00:28 HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Franklin Roosvelt metro istasyonunun yakınlarında bekleyen polis memurlarına yönelik düzenlenen saldırının ardından bir kez daha terör gündemiyle sarsılan Fransa'nın başkenti Paris, son 3 yılda 6 kanlı saldırının hedefi oldu.

Başkent Paris'te gerçekleşen 6 saldırıda, 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İŞTE SON 3 YILDA PARİS'TE GERÇEKLEŞEN TERÖR SALDIRILARI

18 MART 2017: 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ile yaralandığı Şanzelize saldırısının öncesinde Paris'teki son terör eylemi Oryl Havaalanı'nda gerçekleşmişti. 18 Mart'ta önce bir kontrol noktasındaki polislere ateş açan saldırgan, daha sonra Orly Havaalanı'nda kadın bir askere saldırmış ardından diğer askerler tarafından vurularak öldürülmüştü. 

3 ŞUBAT 2017: Paris'in terör gündemiyle ayağa kalktığı bir önceki gün ise 3 Şubat'ta yaşanmıştı. Mısırlı bir adam, Paris'in göbeğindeki Louvre müzesine elinde bıçakla girmeye çalışmış, polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

13 HAZİRAN 2016: Paris'in banliyölerinde gerçekleşen terör saldırısında, DEAŞ'lı bir terörist bir başkomiser ile eşini 3 yaşındaki çocuklarının gözünün önünde katletti. Saldırgan olay sırasında Facebook'tan canlı yayın yaptı.

13 KASIM 2015: Şüphesiz ki son yılların en sansasyonel terör eylemi, Kasım 2015'te Paris'te eşzamanlı olarak birden fazla noktaya düzenlenen saldırılardı. Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en kanlı gün olan 13 Kasım 2015'te 130 kişi hayatını kaybetti. Bu gecenin ardından Fransa'da Olağanüstü Hal ilan edildi.

7 OCAK 2015: DEAŞ'lı iki kardeş, ünlü mizah dergisi Charlie Hebdo'yu silahlarla basarak 11'i bina içerisinde olmak üzere 17 kişiyi katletti. Saldırının dergide yayınlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin intikamı olduğu açıklanmış, saldırının ardından tüm dünyadan teröre karşı ortak tepkiler yükselmişti.

HEDEF SEÇİMLER Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 gün kala gerçekleşen Şanzelize saldırısı Fransa'da seçim sandıklarının güvenliğinin nasıl sağlanacağı yönündeki endişeleri de arttırdı.

Başbakan Cezaneavu, güvenlik güçlerinin saldırının seferber olduğunu belirtirken, "Hiçbir şey seçimleri engelleyemeyecek" dedi.

Saldırının ardından Fransa'nın cumhurbaşkanı adayları da birer açıklama yayınladı.

Muhafazakar aday Francois Fillon yaptığı açıklamada, "Kampanya yürütecek bir zemin kalmadı. Polisle dayanışmamızı göstermeliyiz." ifadelerini kullanırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yaptığı açıklamada, "Saf olmayı bırakmalıyız. Çocuklarımıza, kendini koruyamayan bir ülke teslim edemeyiz." şeklinde konuştu.

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