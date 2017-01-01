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Borsada kar etmek için Dortmund otobüsüne bomba!

Alman Federal Başsavcılığı, Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgil Alman ve Rus vatandaşlığına sahip bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:04:44 Güncelleme: 11:06:31 AA

Almanya'da, Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Alman ve Rus vatandaşlığına sahip bir kişinin gözaltına alındığı ve saldırganın Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek büyük miktarda kar etmeyi amaçladığı belirtildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Alman ve Rus vatandaşı Sergej W.'nin Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde göz altına alındığı bildirildi.

Sergej W. hakkında, geçen hafta, Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu ifade edilen açıklamada, şahsın "cinayete teşebbüs, bombalı saldırı yapma ve adam yaralama" ile suçlandığı kaydedildi.

"SALDIRIYI BORSADA KAR ETMEK İÇİN DÜZENLEDİ"

Sergej W.'nin, olay günü Alman ekibinin de kamp yaptığı L'Arrivee otelinden Borussia Dortmund kulübünün hisse senetlerini satın aldığı aktarılan açıklamada, hisse senetlerini, 3 Nisan'da kredi olarak çektiği parayla satın alan Sergej W.'nin, Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek çok miktarda kar etmeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu otele 9 Nisan'da yerleştiği ifade edilen Sergej W.'nin, 13 Nisan'a kadar saldırının gerçekleştiği yere bakan bir oda için rezervasyonunun bulunduğu anlatıldı.

Zanlının, 16-20 Nisan arasında da otelde rezervasyonun olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, rezervasyonların yapıldığı mart ayında Borussia Dortmund'un maçı hangi tarihte kendi sahasında oynayacağının ise bilinmediği belirtildi.

Bu arada, Federal Başsavcılık, Karlsruhe kentinde konuyla ilgili açıklama yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı.

 

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