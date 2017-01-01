İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret sitesi Alibaba.com'da çocuk kıyafeti satan bölümde 'sevimli seksi çocuk bikini', 'sevimli kız sıcak seksi bikini' 'çok sıcak seksi kız giyim kız çocuklar için mayo' gibi etiketlerin yer aldığını fark eden müşterilerin tepki göstermesi üzerine Alibaba'dan açıklama geldi.

Durumu sosyal medyaya taşıyan müşteriler, #AliBabaPedofiliSuçuİşliyor hashtag'ini kullanarak siteyi kınayan yüzlerce paylaşımda bulundu.

Gelen tepkiler üzerine başlıkları siteden kaldıran Alibaba.com, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Bugün Alibaba.com Türkiye sayfasında görüntülenen bazı şirket profilleri nedeniyle sosyal mecralarda başlatılan kampanya ile ilgili kamuoyu duyurumuzdur. Görüntülenen şirket ve benzerleri hakkında tüm yasal süreçler başlatılmış olup, sayfalar kapatılmış, konuyla ilgili hukuki ve teknik süreç devam etmektedir.

Alibaba.com’un yürürlükte olan katı ve sıkı ürün listeleme politikaları vardır ve reşit olmayanların dahil olduğu cinsel içerik çağrıştıran veya gösteren veya ima eden her türlü ürünün tanımlanması kesinlikle bu politika dahilinde yasaktır. Listelerimizdeki bu ürünlerin çeşitli üçüncü taraf satıcılarca bildirilmesinin ardından bunları, Alibaba.com genel listeleme politikalarını ihlal ettikleri için, listelerimizden çıkarttık ve çıkartmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, Alibaba.com üzerinde, politikalarımızı benzer şekilde ihlal eden ürünleri tespit etmek için ciddi bir gözden geçirme başlattık. Kullanım şartlarımızı ihlal eden üçüncü taraf satıcılara karşı önlem almaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."