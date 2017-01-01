Ölen dostunu böyle hayata döndürmeye çalıştı!

Çin'in Zhejiang bölgesinde bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden köpeğin başından ayrılmayan ve onu hayata döndürmeye çalışan köpeğin görüntüleri yürekleri sızlattı.

17 Nisan'da meydana gelen olayda bir arabanın çarptığı köpek yerde yatarken, arkadaşı ise çaresizce patileriyle dostunu sarstı, yanında havladı ve bir hayat belirtisi bekledi.

Arkadaşını hayata döndürmeye çalışan köpeğin videosu paylaşıldıktan kısa süre çok sayıda izlenme aldı.

Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerin sahibinin olay yerine gelerek yardım çağırdığı bildirildi.