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DÜNYA

Ölen dostunu böyle hayata döndürmeye çalıştı!

Çin'de bir arabanın çarpması sonucu ölen arkadaşını var gücüyle hayata geri döndürmeye çalışan köpek böyle görüntülendi

21 Nisan 2017 Cuma, 11:33:34 Güncelleme: 12:02:48 HABERTURK.COM

Çin'in Zhejiang bölgesinde bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden köpeğin başından ayrılmayan ve onu hayata döndürmeye çalışan köpeğin görüntüleri yürekleri sızlattı.

17 Nisan'da meydana gelen olayda bir arabanın çarptığı köpek yerde yatarken, arkadaşı ise çaresizce patileriyle dostunu sarstı, yanında havladı ve bir hayat belirtisi bekledi.

Arkadaşını hayata döndürmeye çalışan köpeğin videosu paylaşıldıktan kısa süre çok sayıda izlenme aldı.

Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerin sahibinin olay yerine gelerek yardım çağırdığı bildirildi. 

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