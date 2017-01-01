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DÜNYA

Suriyeli küçük kız, trajediye rağmen kameraya böyle gülümsedi

Suriye'de sivillerin tahliyesi sırasında otobüslere düzenlenen intihar saldırısında yaralanan küçük kızın, yaşanan büyük drama rağmen kameraya dönüp gülümsemesi herkesi derinden etkiledi

21 Nisan 2017 Cuma, 12:00:09 Güncelleme: 12:11:00 HABERTURK.COM

Suriye'de sivillerin tahliye edildiği otobüs konvoyunda meydana gelen patlamadan kurtulan küçük bir kızın kafasındaki bandaj ve yaralarına rağmen kameraya gülümsediği anlar internette paylaşıldı.

Kefreya ve Fua'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 88'i çocuk en az 126 kişi hayatını kaybetmişti.

Independent'ın haberine göre saldırıyı gerçekleştiren adam, otobüslerin yanında bekleyen çocuklara şeker vererek, onları kendi aracının yakınına doğru çekti.

Saldırıda yaralananlar arasında yer alan küçük kızın görüntüleri ambulans içinde kaydedildi.

Kafasında büyük bir bandaj, yüzünde yara bandı ve yaralar olan küçük kız, tüm yaşananlara rağmen kameraya dönerek masum gülümsemesiyle kalpleri ısıttı.

TOPLAM 3 BİN 700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerden tahliyeler için Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında süren görüşmeler sonucunda, Şam ve İdlib'ten toplam 3 bin 700 civarı kişi çıkarıldı.

Rejim ve askeri muhaliflerin vardığı anlaşma gereği, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'dan geçen hafta toplam 7 bin 350 kişi tahliye edilmişti.

Rejimin anlaşmaya uymayarak, Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısı, tahliyelerde sorun oluşturmuştu. Konvoyların, anlaşmazlığın yaşandığı saatlerde kontrol noktalarındaki bekleyişi sırasında, bombalı saldırı meydana gelmişti.

Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi ölmüştü.

Tahliye operasyonu saldırının ardından tamamlanmıştı.

Muhaliflerin kınadığı saldırıyı üstlenen olmamıştı.

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