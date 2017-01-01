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Açlık grevindeki tutukluların önünde mangal partisi!

Fanatik Yahudiler, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların kaldığı hapishanelerin önünde mangal partisi yaptı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:19:51 Güncelleme: 12:21:39 AA

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların direniş azmine, çirkin bir tahrik eylemiyle karşılık verdi.

Fanatik Yahudi Ulusal Gençlik Birliği tarafından düzenlenen eylemde Batı Şeriadaki Ofer Cezaevi yakınlarında "mangal partisi" düzenlendi. Fanatik Yahudilerin çirkin eylemi, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

İsrail Kanal7 televizyonunun haberinde, söz konusu eylemle açlık grevindeki Filistinli tutukluların direniş ruhunun kırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yahudi Ulusal Gençlik Birliği Genel Sekreteri Ofir Sofer, eylemde yaptığı konuşmada, "Açlık grevine girenlerin taleplerine kulak asmamanın vakti geldi. Hükümete yaşam koşullarını daha da zorlaştırma çağrısı yapıyoruz." dedi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

İsrailin keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine tepki göstererek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesini isteyen Filistinli tutuklular açlık grevinde sadece su ve tuz ile yetiniyor.

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