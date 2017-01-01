Alman şehrinde 'uçuşa yasak bölge' kararı!

Almanya'nın Köln kentinde haftasonu yapılacak göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Parti kongresi öncesinde alarm verildi.

Şehirde sol görüşlü organizasyonların Alternatif Parti karşıtı bir yürüyüş organize etmesi üzerine, Alman polisi şehirde 4 günlük 'uçuşa yasak bölge' kararı aldı. Şehirde haftasonu boyunca 4000'den fazla polisin görev yapacağı açıklanırken, Perşembe günü başlayan uçuşa yasak bölge uygulamasının Pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

Die Welt'in haberine göre, yasağın sadece askeri uçaklar ile polise ait uçakları kapsamayacağını belirtilirken, polis sözcüsü şehirde en son ne zaman bu tip bir kararın alındığını hatırlamadığını söyledi.

Olağanüstü önlemlerin, sol grupların kongrenin yapılacağı Maritim Hotel çevresine kimseyi yaklaştırmayacaklarını açıklayarak, sivil itaatsizlik çağrısı yapmalarının ardından alındığı ifade edildi.

Bölgenin haftasonu boyunca polis kordonuna alınacağı açıklanırken, Alternatif Parti karşıtı eylemlere 50 bin kişinin katılması bekleniyor.