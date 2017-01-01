Erdoğan, mayıs ayında dünya liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan halk oylamasının ardından mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek. Dünya liderleri ile bir araya gelecek olan Erdoğan, bu kapsamda sırasıyla Hindistan, Rusya, Çin, ABD ve Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Erdoğan, öncelikle 30 Nisan'da "Türkiye-Hindistan İş Forumu"na katılacak. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan'a gidecek Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde terörizmle mücadele, ekonomik ve ticari iş birliğinin arttırılması, FETÖ'nün Hindistan'daki yapılanması, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine yönelik destek araması gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Erdoğan'ın ziyaretinde, Türkiye-Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir dizi temaslarda da bulunulacak.

ERDOĞAN, PUTİN İLE SURİYE'Yİ KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde, öncelikle Suriye'deki gelişmelerin ele alınması planlanıyor. Görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın ekonomik ilişkileri de masaya yatırılacak.

İki lider, en son 10 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

PEKİN'E 28 ÜLKE LİDERİ KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi sonrasında 14-15 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek "Kuşak ve Yol" forumuna katılacak.

Söz konusu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak.

Forumun ayrıntılı programı henüz açıklanmazken, toplantılarda tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını öngören proje kapsamında ekonomi, ticaret, finans, teknoloji, kültür, eğitim, enerji ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantılara 110 ülkeden siyasiler, bürokratlar ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bin 200 kişilik katılım öngörülüyor.

ERDOĞAN-TRUMP BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyaretinin hemen sonrasında 16-17 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Trump, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak tebrik etmiş, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konularında Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Nisan'da A News Televizyonu'na verdiği mülakatta ise "Tarih şu anda belirlendi. 15-16 Mayıs'ta Çin'e gideceğim. Çin'den oraya geçeceğim. Herhalde 16-17 Mayıs olacak (Trump'la) görüşme tarihimiz. Yani Çin'den 15'inde ayrılıp, direkt Amerika." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN, NATO'DAKİ ZİRVEYE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Trump ile görüşmesinin ardından 25 Mayıs'ta Brüksel'de yeni NATO karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak.

Zirve, göreve gelmeden önce NATO'ya "eskimiş" diyen ve ittifakın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk uluslararası toplantı özelliği de taşıyor.

Liderlerin gündeminde, terörle mücadelenin yanı sıra savunma harcamalarının artırılması büyük bir yere sahip olacak.

Erdoğan'ın zirve sırasında bazı liderlerle ikili görüşmelerde bulunması da bekleniyor.