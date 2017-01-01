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ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü

ABD Donanması yaptığı açıklamada, düşen uçağın pilotunun tedavi altına alındığını ve herhangi bir yaralanmasının olmadığını ifade etti

21 Nisan 2017 Cuma, 21:02:19 Güncelleme: 21:06:52 AA

ABD'ye ait bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının, Filipinler açıklarında görev yapan ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'a inişe geçtiği esnada düştüğü bildirildi.

ABD Donanması'ndan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile atladığı ve sağ kurtulduğu kaydedildi.

Donanmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kaza, uçak gemisinin 2'nci Hava Kanadına bağlı F/A-18E uçağının USS Carl Vinson'a son yaklaşmasını gerçekleştirirken meydana geldi. Olay şu anda soruşturuluyor. Pilot USS Carl Vinson'daki tıbbi ekip tarafından muayene ediliyor ve şimdilik görünür bir yaralanma söz konusu değil."

Açıklamada, pilotun Celebes Denizi'ni geçiş sırasında rutin devriye görevi yapan HSC-4 tipi kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldığı da ifade edildi.

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