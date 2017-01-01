21 NİSAN 2017
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Taliban'dan askeri kampa saldırı: 50'den fazla ölü

CENTCOM Sözcüsü Albay Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti" dedi

21 Nisan 2017 Cuma, 22:25:50 Güncelleme: 22:27:04 AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehri yakınlarındaki Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında Afgan askerleri ve sivillerin bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldırının Belh iline bağlı Mezar-ı Şerif şehrine yakın Şahin Kampı'na yönelik olduğunu söyledi.

Saldırıda 50'den fazla can kaybının yaşandığını ifade eden Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti." dedi.

Saldırı ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden John Thomas, söz konusu saldırıda hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatını kaybetmediğini ve yaralanmadığını kaydetti.

Taliban saldırısına karşılık veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu birkaç kişiyi öldürdüğünü ifade eden Thomas, ABD'nin bölgeye askeri destek yapmaya başladığını da belirtti.

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