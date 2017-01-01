22 NİSAN 2017
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Vietnam'da toprak protestosunda köylüler polisleri rehin aldı

Hanoi'deki bir köyde tarım için kullanılan araziye el konulmasını protesto eden köylüler, kendilerine müdahale eden polisleri rehin aldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:30:49 Güncelleme: 10:39:17 AA

Vietnam'da başkent Hanoi'ye bağlı bir köyde yaşanan toprak protestosunda kendilerine müdahale eden polis ve görevlileri rehin alan köylüleri ikna çabaları sürüyor.

Devlete ait internet sitesi Vnexpress'in haberine göre, Hanoi Belediye Başkanı Nguyen Duc Chung, hala 10'dan fazla polis ve görevlinin rehin tutulduğu krizi aşmak üzere 50 kadar köylü temsilcisiyle bir araya geldi.

Köylüler tarım için kullandıkları araziye orduya ait telekom şirketi tarafından el konulmasını protesto ederken, polis müdahalesiyle çıkan arbedede 10'dan fazla köylü gözaltına alınmış, bunun üzerine protestocu grup hafta içinde olay yerindeki 38 polisi ve kamu görevlisini rehin almıştı.

Köylüler bugüne kadar 16 kişiyi serbest bırakmış, 3 rehine de kendi çabalarıyla kaçmayı başarmıştı.

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