Fransız adaylarla ilgili haberlerden 4'te 1'i yalanmış!

Fransa'da yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi sosyal medyada, adaylar hakkında yalan haberlerin yer aldığı ve paylaşıldığı belirtildi.

Les Echos gazetesinin, sosyal alanda stratejik danışmanlık hizmeti veren Bakamo Social şirketine dayandırdığı habere göre, seçim öncesi cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberlerin 4'te 1'i "yalan haber" oldu.

Özellikle merkez sağın adayı François Fillon, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin adayı Marine Le Pen ve Sosyalist Parti'nin eski Ekonomi Bakanı ve bağımsız aday Emmanuel Macron hakkında yalan haberler paylaşılmasında seçimin dengelerini değiştirme isteği yer aldı.

Bu bağlamda sosyal medyada Fillon'un yolsuzluk iddalarından "temizlendiği" haberi, 11 Nisan'da 25 bin kez paylaşıldı.

Macron'un hakkında paylaşılan haberler arasında, adayın ev sahibi olan kişilere kira ödetmek istediği ile Suudi Arabistan tarafından desteklendiği ve finanse edildiği haberleri bulunuyor.

Le Pen'in Rusya tarafından desteklendiği haberleri de paylaşılan yalan haberler arasında oldu.

Le Monde gazetesi, 2 ay önce aralarında kendisinin de olduğu 8 Fransız medya kuruluşunun, sosyal paylaşım sitesindeki yalan haberleri azaltmak için Facebook ile iş birliği yapma konusunda anlaştığını yazmıştı.

Fransa'da bu pazar yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.