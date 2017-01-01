22 NİSAN 2017
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DÜNYA

Alman basınından Türkiye iddiası!

Der Spiegel dergisi, Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının yakında karara bağlanabileceğini ileri sürdü. Haberde başvuru sayısının 7 bine yaklaştığı kaydedildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:52:39 Güncelleme: 15:08:56 DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptığı sığınma başvuruları konusunda yakında karar verilebileceği öne sürüldü.

Referanduma kadar iltica başvuruları konusunda karar verilmediğine dikkati çeken Der Spiegel dergisi, referandumun ardından Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'a, Türkiye'deki durumun kaygı verici olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu, BAMF'ın da buna istinaden Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların durumunu gözden geçirerek, önümüzdeki günlerde karar verebileceğini yazdı.

BAŞVURU SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısının yedi bine yaklaştığı belirtilen haberde, geçen yıla kadar yüzde 10'un altında olan ilticaların kabul edilme oranının referandumun ardından artacağı, idam cezasının kabul edilmesi durumunda ise, bu sayının daha da artacağı tahmininde bulunuluyor.

ARALARINDA HAKİMLER DE VAR 

Der Spiegel'in konuya ilişkin haberinde, Almanya'ya iltica başvurusu yapanlar arasında hakimlerin de bulunduğu bilgisi yer aldı.

İsmi açıklanmayan iki hakimin yaşadıklarına yer verilen haberde, hakimlerin suçlamaları kabul etmedikleri ve konuyu AİHM'e taşımaya hazırlandıkları belirtiliyor.

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