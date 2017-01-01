22 NİSAN 2017
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DÜNYA

Cezanın zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala idam edildi!

ABD'de 1993'teki bir cinayetten suçlu bulunan Ledell Lee, aldığı cezanın zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala idam edildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:57:53 Güncelleme: 17:01:03 HABERTURK.COM

ABD'nin Arkansas eyaletinde Ledell Lee adlı mahkumun, idam hükmünün süresinin dolmasına 4 dakika kala cezası infaz edildi.
Lee'nin infazı, eyalette 12 seneden beri gerçekleştirilen ilk idam oldu.

Perşembe akşam 23.44'te ölümcül iğnenin enjekte edildiği Lee, bundan 12 dakika sonra yani 23.56'da hayatını kaybetti.

Dış basında yer alan bilgilere göre Lee öldüğünde, idam hükmünün zaman aşımına uğramasına 4 dakika kalmıştı.

AP muhabirinin aktardığına göre Lee idam sırasında huzursuz görünmüyordu.

Lee, 1993 yılında komşusu Debra Reese'i, demir sopayla 36 kez vurarak öldürmek suçundan hüküm giymişti.

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