ABD'de yeni skandal! Bebekli kadına saldırdı

American Airlines'ın San Francisco'dan Dallas'a hareket edecek uçağında bebekli bir kadını ittiği iddia edilen ve olaya tepki gösteren başka bir yolcuyla da tartışan personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, uçaktaki havayolu personelinin yolcunun bebek pusetini aldıktan sonra kucağında bebeği olan kadını ittiği öne sürüldü.

Uçakta kaydedilen görüntülerde ise göz yaşlarına boğulan kadının pusetini geri istediği ve kadınla görevliler arasında tartışma başladığı görülüyor.

Uçaktaki bir başka yolcu ise "Burada oturup seyretmeyeceğim. Bunu bana yapsaydın seni vurup yere sererdim." diyerek olaya tepki gösterdi.

"Sen karışma" şeklinde yolcuya cevap veren görevli de "Vur hadi, gel vur bana" diye yolcuya doğru yönelerek "Olayın ne olduğunu bilmiyorsun." diye karşı karşılık verdi.

Olayın ardından American Airlines yetkilileri bebekli kadın yolcudan özür diledi.

Kucağında bebeği olan kadını ittiği iddia edilen ve uçaktaki diğer bir yolcuyla da tartışan personelin ise görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Daha önce de ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United görevlileri, Chicago'dan Louisville kentine gitmek için uçağa binen yolculardan, fazla bilet satıldığı gerekçesiyle dört kişinin gönüllü olarak inmesini istemiş, 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca da bilgisayar tarafından belirlenen 4 yolcu uçaktan indirilmek istenmişti.

Kurada ismi çıkan Dr. David Dao, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı.

Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmış ve United CEO'su özür dilemişti.