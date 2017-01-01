Trump'ın ilk 100 günü geçer not alamadı!

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki 100. gününe doğru yaklaşırken yapılan geniş çaplı bir anket Trump'ın modern zamanların en az desteklenen ABD başkanı olduğunu ortaya koydu.

The Washington Post ve ABC News'ın ortaklaşan yaptığı araştırmaya göre, ABD'lilerin sadece yüzde 42'si Trump'ın icraatlarını onaylıyor. Bu rakam 1974-1977 yılları arasında görev yapan Gerald Ford'dan sonra bir ABD Başkanı'nın ulaştığı en düşük onaylanma oranı olarak gösterilirken, Donald Trump'ın da göreve başladığından bu yana en düşük onaylanma oranına düştüğünü işaret ediyor.

ABD Başkanları için 'balayı' dönemi olarak gösterilen ilk 100 gündeki onaylanma oranları eski başkanlar Barack Obama için yüzde 69, George W. Bush için yüzde 63 ve Bill Clinton için yüzde 59 seviyelerindeydi.

TRUMP SEÇMENLERİ DURUMDAN MEMNUN

Trump, ABD tarihinin ilk 100 gündeki en düşük onaylanma oranına ulaşırken, kendi seçmenleri açısından durum daha farklı gözüküyor.

Anket sonucuna göre, Trump'a oy veren seçmenin yüzde 94'ü ABD Başkanı'nın işini ele alış şeklini onaylıyor. Trump seçmenlerinin yüzde 86'sı, başkanın halkın problemlerini anladığını düşünürken, bu rakam Clinton seçmenleri arasında yüzde 6'ya kadar düşüyor.

Öte yandan Washington Post ve ABC'nin araştırması, ABD kamuoyunun Trump'ın kişisel özelliklerine dönük bakış açısını da ortaya koyuyor. Anketten çıkan sonuçlara göre, ABD'lilerin yüzde 53'ü Trump'ın 'güçlü bir lider' olduğunu düşünüyor. Bu orana karşılık Trump'ı 'dürüst ve sözüne güvenilir' olarak tanımlayanların oranı yüzde 38'de kalıyor. ABD kamuoyunun yüzde 52'si ise bir kriz durumunda Trump'a güvenilmeyeceğini düşünüyor.

100. GÜN İÇİN BÜYÜK MİTİNG

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 29 Nisan'da ofisteki 100. gününü geride bırakmaya hazırlanıyor. Trump, Beyaz Saray'daki 100. günü için Pensilvanya'da büyük bir miting yapmaya hazırlanıyor.

Mitingi Twitter hesabından duyuran Trump, aynı gün Beyaz Saray'da yapılacak Beyaz Saray muhabirleri yemeğine katılmayacağını daha önce açıklamıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2017