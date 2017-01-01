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Selanik'teki Türk konsolosluğuna molotoflu saldırı!

Selanik'te bulunan Türk konsolosluğunun önünde bekleyen polislere yönelik molotoflu saldırı gerçekleştirildi

23 Nisan 2017 Pazar, 11:50:13 Güncelleme: 12:01:04 HABERTURK.COM

Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'te bulunan Türk konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıda, konsolosluk binası önündeki polislerin hedef alındığı ifade edildi. Saldırıyı yüzleri kapalı küçük bir grubun gerçekleştirdiği bildirilirken, atılan iki molotof kokteylinden sadece birinin patladığı kaydedildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.

 

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