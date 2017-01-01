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DÜNYA

Obama, Chicago Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek

Görevinden ayrıldıktan sonra ilk konuşmasını yapmaya hazırlanan ABD eski başkanı Obama, pazartesi günü Chicago Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak

23 Nisan 2017 Pazar, 13:13:41 Güncelleme: 13:40:21 HABERTURK.COM

Ocak ayında görevini Donald Trump'a devreden ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'ı terk ettikten sonraki ilk konuşmasını yapmaya hazırlanıyor.

Obama'nın, kendisinin de anayasa hukuku dersi vermiş olduğu Chicago Üniversitesi'nden öğrencilerle bir araya geleceği bildirildi.
Etkinliğin pazartesi günü gerçekleştirileceği aktarıldı.

Görevinden ayrıldığından beri gözlerden uzak olmayı tercih eden Obama, siyasi olarak aktif kalacağını söylemiş fakat bunu ne şekilde yapacağını belirtmemişti.

Obama'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Obama'nın görevinden ayrıldıktan sonraki hedeflerinden birini içerdiği ve gelecek kuşağın liderlerini cesaretlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Halka açık yapılmayacak olan etkinliğin televizyonda yayınlanacağı, öte yandan farklı üniversitelerden öğrencilerin de davet edildiği ifade edildi.

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