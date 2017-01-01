AGİT ekibi mayına bastı: 1 ölü 1 yaralı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta görev yapan Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı'na ait araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

AGİT gözlemcilerini hedef alan saldırıda, gözlem ekibinden en az bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. AGİT, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamayı doğrularken, gelişmelerle ilgili kamuoyunun haberdar edileceği ifade edildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüten Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın aracın bir mayının üzerinden geçmesi sonucunda gerçekleştiğini duyurdu.

AGİT ekibi, Mart 2014'te ülkedeki durumu gözlemlemek ve raporlamak amacıyla bölgeye gönderilmişti. Geçtiğimiz Mart ayında ise AGİT sözcüsü, yılbaşından beri gözlem ekibinin 7 kez hedef alındığını açıklamıştı.