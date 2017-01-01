23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
papa francis
DÜNYA

Papa'dan Avrupa'ya mülteci ayarı!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Avrupa Birliği'nin mülteci politikalarını eleştirdi

23 Nisan 2017 Pazar, 16:35:30 Güncelleme: 17:00:25 HABERTURK.COM

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Avrupa'da kurulan mülteci kamplarını 2. Dünya Savaşı dönemindeki toplama kamplarına benzetti.

Roma'daki San Bartolomeo Kilisesi'nde düzenlenen ayinde konuşan Papa, "Çok sayıda toplama kampından anlaşıldığı kadarıyla, uluslararası sözleşmeler insan haklarından daha önemli olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin mülteci politikalarını eleştiren Papa Franciscus, AB'ye mültecilere kapıları açma çağrısı yaparken AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Avrupa'daki doğum oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Papa, "Eğer bir de mültecilere kapıları kapatırsak bu intihar olur." şeklinde konuştu.

Ayinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecilerle bir araya gelen Papa, Avrupa'da en çok mülteci barındıran ülkeler olan İtalya ve Yunanistan'dan da övgüyle bahsetti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

Yeni aldıkları evde gizli bölme buldular!
Duterte ateş püskürdü: Sizi sirke ve tuzla yerim!
DÜNYA

Duterte ateş püskürdü: Sizi sirke ve tuzla yerim!
AGİT ekibi mayına bastı: 1 ölü 1 yaralı
DÜNYA

AGİT ekibi mayına bastı: 1 ölü 1 yaralı
Fransa, seçmenini oy kullanmaya 'Nusret' ile çağırdı!
DÜNYA

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan seçmenlere 'Nusret'li ...
Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!
DÜNYA

Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!
Obama, Chicago Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek
DÜNYA

Obama aylar sonra ilk kez...
Fransa, seçmenini oy kullanmaya 'Nusret' ile çağırdı!
DÜNYA

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SEÇMENLERE 'NUSRET'Lİ ÇAĞRI!
Obama, Chicago Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek
DÜNYA

OBAMA AYLAR SONRA İLK KEZ...
AGİT ekibi mayına bastı: 1 ölü 1 yaralı
DÜNYA

AGİT EKİBİ MAYINA BASTI: 1 ÖLÜ 1 YARALI
Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!
DÜNYA

MERKEL 11 KEZ ANLATMIŞ, TRUMP ANLAMAMIŞ!
Duterte ateş püskürdü: Sizi sirke ve tuzla yerim!
DÜNYA

DUTERTE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: SİZİ SİRKE VE TUZLA YERİM!
Papa'dan Avrupa'ya mülteci ayarı!
DÜNYA

PAPA'DAN AVRUPA'YA MÜLTECİ AYARI!