Papa'dan Avrupa'ya mülteci ayarı!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Avrupa'da kurulan mülteci kamplarını 2. Dünya Savaşı dönemindeki toplama kamplarına benzetti.

Roma'daki San Bartolomeo Kilisesi'nde düzenlenen ayinde konuşan Papa, "Çok sayıda toplama kampından anlaşıldığı kadarıyla, uluslararası sözleşmeler insan haklarından daha önemli olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin mülteci politikalarını eleştiren Papa Franciscus, AB'ye mültecilere kapıları açma çağrısı yaparken AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Avrupa'daki doğum oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Papa, "Eğer bir de mültecilere kapıları kapatırsak bu intihar olur." şeklinde konuştu.

Ayinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecilerle bir araya gelen Papa, Avrupa'da en çok mülteci barındıran ülkeler olan İtalya ve Yunanistan'dan da övgüyle bahsetti.