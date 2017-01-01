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Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

ilk turda, AB karşıtı cephe yüzde 41,2 oy alırken, 7 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur, Macron ve Le Pen arasında olacak

23 Nisan 2017 Pazar, 21:10:01 Güncelleme: 21:41:30 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Fransa'da, resmi olmayan sonuçlara göre merkez sağ partisi Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı milliyetçi Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

AB yanlısı Macron ve Fillon'un yüzde 43.2 oya ulaştığı Fransa'da, AB karşıtı cephenin aldığı yüzde 41.2'lik oy oranı, Brüksel'in uykularını kaçıracak cinsten. Avrupa'da kalmayı savunan partilerle Avrupa Birliği'nden çıkma yanlısı olan aşırı milliyetçi ve aşırı sol cephe arasındaki oy farkı sadece yüzde 2. Bu da ileride bir Frexit (yani Fransa'nın AB'den çıkışı) korkusunu hortlatır mı? İşte son seçim sonuçlarının gündeme getirdiği en büyük soru işareti bu. Fransa, Almanya ile birlikte birliğin en büyük iki lokomotifinden biri olarak kabul ediliyor. Fransa'da AB'den çıkış gündeminin Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeyi peşinden sürükleme olasılığı, Brüksel'in en büyük kabusu olarak nitelendiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ülkede 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

France 2 kamu yayıncısı televizyon kanalının hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

7 MAYIS'TAKİ İKİNCİ TURDA MACRON VE LE PEN YARIŞACAK

Buna göre Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,5'er oy aldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.

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