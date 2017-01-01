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DÜNYA

Gerilimde son perde! ABD'den flaş Kore hamlesi...

24 Nisan 2017 Pazartesi, 01:01:38 HABERTURK.COM

  • 1 Gerilimde son perde! ABD'den flaş Kore hamlesi...
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    Tansiyonun günden güne yükseldiği Kore yarımadasında, yeni bir aşamaya geçiliyor.

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    ABD'nin güdümlü nükleer füzeler taşıyabilen USS Michigan isimli denizaltısını bölgeye gönderdiği ve denizaltının Güney Kore'nin Busan limanına ulaştığı belirtildi. 

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    CNN International'da yer alan habere göre, ABD donanması USS Michigan'ın bölgeye gelmesinin 'rutin' bir işlem olduğunu açıkladı ve bunun Güney Kore ve ABD donanmaları arasındaki dostluğu vurgulamak için bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.

  • 4 Gerilimde son perde! ABD'den flaş Kore hamlesi...
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    Güney Kore ve ABD'nin düzenli aralıklarla yaptığı ortak tatbikatlarda yer alması beklenmeyen nükleer denizaltının bölgeye gönderilişi, Pyongyang yönetimine gönderilen güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.

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    ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Fox Business Network'ten Maria Bartiromo'ya verdiği röportajda bölgeye bir 'armada' göndereceklerini söylemişti. 

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YORUMLAR 38
  • Misafir 25 dakika önce
    İnsanoğlunun kaşınma dönemleri yine geldi anlaşılan. 2 dünya savaşı ortadoğuda yaşananlar akıllandırmadı kimseleri.
  • Misafir 27 dakika önce
    ADB yi yalnızca emperyalist mi sanıyorsun yani. Adamlarda yok yok. Özellikle de gizli faşizmi en iyi onlar uygular. Maşaları sağolsun ?
  • Misafir 31 dakika önce
    Amaç Dünyanın dikkatini suriyeden uzak tutmak.. Asıl haltı suriyede yiyor amerika.. Orda bir Çakma Kürt-özde bir Yahudi devleti daha kuruyor..
  • Misafir 31 dakika önce
    ABD nin gücü mazlum müslüman ülkelerine yetiyor sıkıyosa kuzey koreye bişey yapsın
  • Misafir 36 dakika önce
    sawaş makinesi olan ABD nin başına TRAMP ın getirilmesi özellikle hayra alamet bir rastlantı veya olay değil,melhame i kübra,yecüc ve mecüc bunların zamanı geldi rollerini oynııyacaklar.
  • Misafir 1 saat önce
    Bu abd KOREYİ Irak Suriye sanıyor herhalde
  • Misafir 1 saat önce
    arkadaşlar,kore tabiki boş değil ama,karşısında abd var...bu şerefsiz abd,istese koreyi saniyeler içinde yok edebilir burda bazı arkadaşların da dediği gibi,kuzey kore,ABD nin imajını gerçekten de rahatsız ediyor ve hatta yerin dibine sokuyor,bakalım abd buna daha ne kadar müsaaede edecek
  • Misafir 2 saat önce
    bizim yıllardır yapamadıgımızı yapıyor adamlar abd ye :)
  • Misafir 2 saat önce
    Hiçbir zaman savaşı destekleyemeyiz,bu diyalogların en güzel tarafı Amerikanın itibar kaybetmesi :)
  • Misafir 18 saat önce
    ABD Kuzey Koreyi mutlaka vuracaktır. Sadece Arslanın timsahın kafasını yakaladığı gibi en uygun anı bekliyor. Üzerinde 40 uçaklı bir Uçak Gemisini batırma ihtimalini boş yere riske etmez. Nükleer yakıtla çalışan Gemi bunlar yıllarca denizde kalabilir. TRump göründüğü gibi değil
  • Misafir 1 saat önce
    ABD koreden tırsar çünkü sadece müttefik güç ile abd güçlüdür eskisi gibi türkiyeden asker de isteyemez
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:20
    Çinliler K.koreyi iyi beslemiş. Aferin len şu çinlilere. ABD yi haklıyacaklar ama pelerinle :)
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:09
    bir zamanlar vietnam
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:01
    coniler lütfen gülümseyiniz ,vietnam 1975 de bir amerikalı hatırasını unutmayınız,cekiyorum
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:37
    Kim Kim'i koparıyor !
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:36
    vuracaksan vur yoksa sende soyledıgınle kelır ıtıbarını kaybedersın nerde hareket orda bereket
  • Misafir 24 saat önce
    savaş mı çıkartmaya çalışıyorsun. bu seni de etkiler.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:15
    "Devrimci kuvvetler" :) sesli sesli güldüm. "hayt, huyt"la savaş kazanılmıyor. Saddam ve Kaddafi de çok ötüyorlardı.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:00
    az konuşandan korkmak lazım.Boş konuşandan değil.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:12
    Vay arkadaş demekki bunlar kuzey güney diye iki ayrı parça olmayıp tek olsalar ne güçlü olurlar ama zaten bunun için birileri bölmüştür malum kişiler
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:00
    Enişte menişte bilmem ama adamlar nükleer başlıklara ve bunları atabilen kıtalararası füzeler sahip. Sende var mı, sen ondan bahset...
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:23
    Bizde, uluslar arası füze var ' Siyaset ' :)=
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:59
    uçak gemisi batarsa uçaklar havada mı kalır ? :)
  • Misafir 2 saat önce
    eşofmanlı şevket hoca ya sor.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:54
    dünyanın en faşist ve otoriter ülkesi kominist diye geçiniyor ya ona gülüyorum. Amerika sizi nefesiyle boğar :)
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:19
    Amerikan sevici was here?
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:52
    Amma çok Amerikan taraftarı varmış...
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:45
    güvenliğinizi tehtit etmesine izin vermeyin, abd nin ne işi var korenin çevresinde .. kovalayın gerekirse korkutun.. zaten onlar ödlektir bakmayın ahkam kestiklerine
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:45
    Sonra gelip demokrasi dağıtirlarsa görürsünüz.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:28
    Bunlar birine saldıracak ama bize tutulmasalar
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:24
    bırakın küçük enişteyi
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:15
    amerikayı bu kadar büyütmeyin
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:12
    Amerika bu güne kadar tehditlerle dünyayı ele almış zayıf ülkeleri tehditle yanına alıp savaşlara sürüklüyor
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:15
    muhtemelen o uçak gemisi sizi 100 km yakınına bile yaklaştırmayacak savunma sistemleriyle doludur ama olsun tutmayın enişteyi diyoruz
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:16
    havadan erken uyarı sisteminin menzili 350+ km.dir.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 07:27
    Bu yer cüceleri boylu boslu gözükmek için kendini kasmışta kasmış :D ölmeyi bayılmak sanıyor bunlar...
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 06:46
    amerika sizi oyar içinize pirinç doldurur
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 05:14
    elal be kore nin kizanlarina kim turar sizi .
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 03:02
    Yaşasın Kuzey Kore
  • Misafir 13 saat önce
    Empertalistlere duyduğun nefret seni Faşiştlerle dost yapmasın.
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