24 NİSAN 2017
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ABD, Somali korsanlarına müdahale etmeyecek

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: Somali sularında korsanlık sorunu devam etse bile bunun ABD ordusunun ciddi müdahalesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum

24 Nisan 2017 Pazartesi, 05:57:28 Güncelleme: 05:59:58 AA

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD ordusunun Somali sularındaki korsanlara müdahalede bulunmayı düşünmediğini söyledi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma alanındaki iş birliğinin artırılması amacıyla Doğu Afrika ülkesi Cibuti'ye ziyaret gerçekleştiren Mattis, ülkedeki ABD üssünde, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ile basına açıklama yaptı.

Trump yönetiminden ülkeyi ziyaret eden ilk yetkili olan Mattis, Cibuti'nin 11 Eylül saldırılarından bu yana her zaman ABD'nin yanında olduğunu belirterek, "O günden bu yana her gün, her ay, her yıl bizimle oldular." dedi.

Son yıllarda Somali açıklarında ve Aden Körfezi civarında görülen korsanlık faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulunan Mattis, "Somali sularında korsanlık sorunu devam etse bile bunun ABD ordusunun ciddi müdahalesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Waldhauser de korsan saldırılarındaki artış ile Afrika Boynuzu'ndaki kuraklık ve kıtlık arasında ilişkili olduğunu kaydetti.

Limanlarıyla Doğu Afrika ülkelerinin ticaret kapısı olan Cibuti, Somali ve Yemen'deki bölgesel kriz noktalarına doğrudan müdahale imkanı tanıdığı için ABD açısından stratejik önem arz ediyor. ABD, Cibuti ile 2014 yılında yenilediği anlaşma çerçevesinde ülkede bulunan askeri üssünü 10 yıl daha kullanma hakkı elde etmişti.

Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne açıldığı noktada bulunan Cibuti, bölgede hakimiyet sağlamak isteyen yabancı ülkelerin üs kurma yarışına sahne oluyor. Bölgede halihazırda Fransa, ABD, İtalya ve Japonya'nın askeri üssü bulunuyor. Çin de yakın zamanda Cibuti'de üs açmayı planlıyor.

 

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