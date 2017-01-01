TRUMP'TAN KUZEY KORE TELEFONU!

24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
trump telefon
DÜNYA

Trump'tan Çin'e Kuzey Kore telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri duyuruldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:43:45 Güncelleme: 09:46:36 AA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Kuzey Kore'yi görüştüğü bildirildi.

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi ile Trump telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı her türlü eyleme karşı olduğunun altını çizen Şi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgede tansiyonu artıracak eylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı, tarafların sadece gerekli sorumluluğu üstlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözüme kavuşabileceğini ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılabileceğini ifade etti.

Şi, bu meselede Washington yönetiminin dahil olduğu tüm taraflarla ortak hareket ederek yarımada, kuzeydoğu Asya ve dünya barışı için çaba harcamaya hazır olduklarını vurguladı.

Haberde, Şi ve Trump'ın, yakın diyaloğun sürdürülmesi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin güncel konuların en hızlı şekilde değerlendirilmesi yönünde fikir birliğine vardığı aktarıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
DÜNYA

Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
ABD, Somali korsanlarına müdahale etmeyecek
DÜNYA

ABD, Somali korsanlarına müdahale etmeyecek
Mısır ve ABD'den ortak tatbikat
DÜNYA

Mısır ve ABD'den ortak tatbikat
Kuzey Kore ABD'yi uçak gemisini batırmakla tehdit etti
DÜNYA

Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız
Çitanın Çinli turiste saldırını anı kamerada
DÜNYA

Bu kareden sonrası korkunç! Turistlerin kamerası her ...
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
DÜNYA

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
DÜNYA

SONUÇLAR BELLİ OLDU FRANSIZLAR SOKAĞA İNDİ!
ABD, Somali korsanlarına müdahale etmeyecek
DÜNYA

ABD, SOMALİ KORSANLARINA MÜDAHALE ETMEYECEK
Trump'tan Çin'e Kuzey Kore telefonu!
DÜNYA

TRUMP'TAN KUZEY KORE TELEFONU!
Mısır ve ABD'den ortak tatbikat
DÜNYA

MISIR VE ABD'DEN ORTAK TATBİKAT
Çitanın Çinli turiste saldırını anı kamerada
DÜNYA

BU KAREDEN SONRASI KORKUNÇ! TURİSTLERİN KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
DÜNYA

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALDI