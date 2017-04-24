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Fransa'da tarihi gece: 52 yıllık gelenek yıkıldı!

Fransa'da mevcut seçim sisteminin uygulanmaya başlandığı 1965'ten bu yana ilk kez iki büyük merkez partinin ikisi birden cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu göremedi

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Barış Kaygusuz
Barış Kaygusuz
www.haberturk.com

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu geride kaldı. İlk turda oyların yüzde 23.7'sini alan Yürüyüş Hareketi'nin lideri, bağımsız Emmanuel Macron ipi göğüsleyen isim olurken, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen yüzde 21.7'lik oy oranıyla ikinci tura kalan bir diğer isim oldu.

Fransa'da ortaya çıkan bu tablo sürpriz değil. Yapılan son anketler Macron'u önde, Le Pen'i de hemen onun arkasında gösteriyordu. Ayrıca Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1965'ten bu yana her seçimde ikinci tura kalması geleneği bu seçimde de bozulmadı. Ancak sürprizlerden uzak olmasına karşın, Fransa tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Mavi: Cumhuriyetçi Parti Kırmızı: Sosyalist Parti (Kaynak: The Washington Post)

The Washington Post'un hazırladığı grafik, Fransa'da mevcut seçim sisteminin uygulanmaya başlandığı 1965'ten bu yana, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ortaya çıkan tabloyu gösteriyor.

1965'ten bu yana Fransa'da cumhurbaşkanlığı, ya ülkenin büyük merkez sağ partisi tarafından (günümüzde Cumhuriyetçi Parti) ya da büyük merkez sol parti tarafından (günümüzde Sosyalist Parti) kazanılmıştı. Ancak bu seçimlerde bu iki partinin adayı da ikinci tura kalamadı. Bu Fransa için 52 yıllık bir geleneğin sonu anlamına geliyor.

'ÜÇÜNCÜ PARTİ' ÜÇÜNCÜ KEZ

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna merkez sağ veya merkez sol parti dışında bir adayın yükselmesi, ülkenin seçim tarihinde sadece üçüncü kez gerçekleşti.

Bunu gerçekleştiren son isim ise 2002 yılında ikinci tura yükselen, Marine Le Pen'in babası Jean-Marine Le Pen'di. Baba Le Pen, ilk turda beklenmedik biçimde yüksek oy almış ancak ikinci turda Jacques Chirac tarafından süpürülmekten kurtulamamıştı.

Cumhurbaşkanı olması halinde ilk iş olarak Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumu yapmayı vaat eden Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, ilk tur sonuçlarını Paris'teki parti merkezinde kutladı.

BÜYÜK PARTİLER NEDEN SAF DIŞI KALDI?

Fransa'nın modern seçim tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığını kaybeden iki büyük partinin, neden henüz ilk turda saf dışı kaldığını sorgularsak karşımıza yolsuzluk ve uygulanan başarısız politikalar çıkıyor.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Francois Fillon, kampanya sürecinin başında güçlü adaylardan biri olarak görülse de hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması onu seçmenin gözünden düşürdü. Fillon'un karısı ve çocuklarının hükümetten hiç yapmadıkları bir 'danışmanlık' görevi için 900 bin euro aldığı iddiaları, kampanya süreci boyunca Fillon'un karşısına çıkmış, cumhuriyetçi aday hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Francois Fillon ve eşi Penelope

Diğer yandan, merkez soldaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon ise mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın başarısız politikalarının kurbanı oldu. Fransa tarihinin en düşük onaylanma oranlarına sahip cumhurbaşkanı olan Hollanda, ekonomideki durgunluğa çözüm bulamamış, üst üste gelen terör saldırılarını durduramamıştı. Bu da Fransız seçmeninin tekrar Sosyalist Parti'ye yönelmesini engelledi ve Hamon'ı seçimin en büyük kaybedenlerinden biri yaptı.

İLK TURDA EN ÇOK OY ALAN 5 ADAYIN OY ORANLARI

ADAY OY SAYISI OY ORANI 

Emmanuel Macron (Bağımsız -Merkez)

 8.528.585 %23,86 

Marine Le Pen
(Aşırı Sağ)

 7.658.990 %21,43

Francois Fillon
(Merkez Sağ)

 7.126.632  %19,94

Jean-Luc Melenchon
(Aşırı Sol)

 7.011.856 %19,62

Benoit Hamon
(Merkez Sol)

 2.268.838 %6,35

SONUÇLAR BELLİ OLDU FRANSIZLAR SOKAĞA İNDİ!

FRANSIZ SEÇMEN RADİKALLEŞTİ Mİ?

Son 1.5 yılı Olağanüstü Hal yönetimi ve terör saldırılarının gölgesinde geçiren Fransızlar, cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim istediğini gösterdi. Sandıktan çıkan sonuçlar, ülkenin iki büyük merkez partisini ilk turda ilk ikinin dışında bırakırken, aşırı sağ ve aşırı solun yükselişi de dikkat çekti. AB karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Marine Le Pen'in ikinci tura kalmasının yanı sıra, merkez soldaki Sosyalist Parti'nin 6.35'lik oy oranına karşılık aşırı solcu aday Melenchon'un yüzde 19.62 oranında oy alması Fransız seçmenin merkezden uçlara doğru hareket ettiği şeklinde yorumlandı.

İlk turda en çok oyu alan aday olan Emmanuel Macron da, yaptığı ilk konuşmada sandıktan çıkan değişim taleplerini gündeme getirdi. Macron, Fransa'da 1 yıl içerisinde siyasetin görünümünü değiştirdiklerini söylerken, seçilmesi durumunda değişim sözü verdi.

İlk tur zaferi sonrası Emmanuel Macron: Eğer iki hafta sonra seçimi kazanırsam, 30 yıldır sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçireceğim. Siyaset yaşamında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Yapılması gereken çok iş var, ancak sizin de vereceğiniz destekle ben bu göreve hazırım. ##

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