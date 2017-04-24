Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu geride kaldı. İlk turda oyların yüzde 23.7'sini alan Yürüyüş Hareketi'nin lideri, bağımsız Emmanuel Macron ipi göğüsleyen isim olurken, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen yüzde 21.7'lik oy oranıyla ikinci tura kalan bir diğer isim oldu.

Fransa'da ortaya çıkan bu tablo sürpriz değil. Yapılan son anketler Macron'u önde, Le Pen'i de hemen onun arkasında gösteriyordu. Ayrıca Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1965'ten bu yana her seçimde ikinci tura kalması geleneği bu seçimde de bozulmadı. Ancak sürprizlerden uzak olmasına karşın, Fransa tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Mavi: Cumhuriyetçi Parti Kırmızı: Sosyalist Parti (Kaynak: The Washington Post)

The Washington Post'un hazırladığı grafik, Fransa'da mevcut seçim sisteminin uygulanmaya başlandığı 1965'ten bu yana, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ortaya çıkan tabloyu gösteriyor.

1965'ten bu yana Fransa'da cumhurbaşkanlığı, ya ülkenin büyük merkez sağ partisi tarafından (günümüzde Cumhuriyetçi Parti) ya da büyük merkez sol parti tarafından (günümüzde Sosyalist Parti) kazanılmıştı. Ancak bu seçimlerde bu iki partinin adayı da ikinci tura kalamadı. Bu Fransa için 52 yıllık bir geleneğin sonu anlamına geliyor.

'ÜÇÜNCÜ PARTİ' ÜÇÜNCÜ KEZ

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna merkez sağ veya merkez sol parti dışında bir adayın yükselmesi, ülkenin seçim tarihinde sadece üçüncü kez gerçekleşti.

Bunu gerçekleştiren son isim ise 2002 yılında ikinci tura yükselen, Marine Le Pen'in babası Jean-Marine Le Pen'di. Baba Le Pen, ilk turda beklenmedik biçimde yüksek oy almış ancak ikinci turda Jacques Chirac tarafından süpürülmekten kurtulamamıştı.