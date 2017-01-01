24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
gabriele del grande
DÜNYA

Türkiye'de gözaltına alınan İtalyan belgeselci serbest

Türkiye'de bir süre önce gözaltına alınan İtalyan belgeselci ve gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:49:09 Güncelleme: 11:51:26 AA

Türkiye’de bir süredir gözaltında tutulan İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grandenin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi.

Ülkesinde belgesel yapımcısı olarak tanınan ve kısa süre önce Hatay’da, Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alınan 35 yaşındaki İtalyan vatandaşının, Türkiye’den sınır dışı edildiğini İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano duyurdu.

Bakan Alfano, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gabriele Del Grande serbest. Onunla şimdi konuştum. İtalya’ya dönüyor. Onun ailesine haber verme sevincini yaşadım. Onu bekliyoruz. Türk meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu, kararı bu gece bana söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklar da Del Grande’nin, bir süredir tutulduğu Muğla’daki geri gönderme merkezinde hakkındaki soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah ülkesine sınır dışı edildiğini belirtti.

Bu arada, Del Grande’nin babası Massimo Del Grande de Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, “Buraya gelmesi önemli. Gerçekten güzel bir gün. Kendisini almaya Bologna’ya gidiyoruz.” diye konuştu.

Sığınmacı krizine yönelik belgesel çalışmalarıyla bilinen Del Grande, Suriyedeki iç savaş hakkında bilgi edinmek amacıyla gittiğini iddia ettiği Hatayda, Türkiye-Suriye sınırı yakınında 9 Nisanda gözaltına alınmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa'da tarihi gece: 52 yıllık gelenek yıkıldı!
DÜNYA

Fransa'da tarihi gece: 52 yıllık gelenek yıkıldı!
Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
DÜNYA

Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
ABD, Somali korsanlarına müdahale etmeyecek
DÜNYA

ABD, Somali korsanlarına müdahale etmeyecek
Mısır ve ABD'den ortak tatbikat
DÜNYA

Mısır ve ABD'den ortak tatbikat
Trump'tan Çin'e Kuzey Kore telefonu!
DÜNYA

Trump'tan Kuzey Kore telefonu!
Kuzey Kore ABD'yi uçak gemisini batırmakla tehdit etti
DÜNYA

Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız
Trump'tan Çin'e Kuzey Kore telefonu!
DÜNYA

TRUMP'TAN KUZEY KORE TELEFONU!
Fransa'da tarihi gece: 52 yıllık gelenek yıkıldı!
DÜNYA

FRANSA'DA TARİHİ GECE: 52 YILLIK GELENEK YIKILDI!
Kuzey Kore ABD'yi uçak gemisini batırmakla tehdit etti
DÜNYA

KUZEY KORE'DEN ABD'YE YENİ TEHDİT: BATIRIRIZ
Mısır ve ABD'den ortak tatbikat
DÜNYA

MISIR VE ABD'DEN ORTAK TATBİKAT
Türkiye'de gözaltına alınan İtalyan belgeselci serbest
DÜNYA

TÜRKİYE'DE GÖZALTINA ALINAN İTALYAN BELGESELCİ SERBEST
Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
DÜNYA

SONUÇLAR BELLİ OLDU FRANSIZLAR SOKAĞA İNDİ!