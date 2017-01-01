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Maduro'dan muhalefete zeytin dalı!

Bir süredir şiddetli protestolara sahne olan Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro, muhalefete diyalog çağrısı yaptı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:54:55 Güncelleme: 12:05:42 AA

Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefete diyalog sürecini devam ettirme çağrısı yaptı.

BBC'de yer alan habere göre, yerel bir televizyon programına katılan Maduro, ülkede hükümet ve muhalefet arasında geçen kasım ayında diyalog görüşmelerinin başlatıldığını hatırlattı.

Görüşmeler devam ederken muhalefetin, kendisine yönelik "anlaşmaları ihlal ettiği ve diyaloğu zaman kazanmak için kullandığı" şeklinde suçlamalarda bulunduğunu belirten Maduro, bu nedenle duran görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki erken seçim talebine ilişkin de açıklamalarda bulunan Maduro, belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerini desteklediğini ifade etti.

Maduro, devlet başkanlığı seçimiyle ilgili ise herhangi bir yorum yapmadı.

Ülkede eyalet valiliği seçimlerinin normal şartlarda geçen aralıkta yapılması gerekiyordu, belediye başkanlığı seçimlerinin ise normal süresi bu yıl doluyor.

Venezuela'da geçen ayın sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi gözaltına alındı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'taki kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı.

Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.

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