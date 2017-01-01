24 NİSAN 2017
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DÜNYA

Trump, 1915 için 'Büyük felaket' dedi

ABD Başkanı Trump, 'Soykırım' demedi, 'Büyük felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:53:55 Güncelleme: 18:14:21 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan mesajında 1915 olayları için 'Soykırım' demedi. Trump, 'Büyük felaket' anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı. 

Her 24 Nisan'da 1915 olaylarını hatırlatan bir açıklama yapan Beyaz Saray'ın bu yılki mesajı da merakla bekleniyordu.

24 Nisan öncesinde, Temsilciler Meclisi'nde görev alan 80'den fazla üyenin Donald Trump'a bir mektup yazdığı ve olayları 'soykırım' olarak tanımasını talep ettiği belirtilmişti.

İmzacıları arasında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerin bulunduğu mektupta Trump'a, 1981'de 'soykırım' kelimesini kullanan ABD Başkanı Ronald Reagan hatırlatılmış ve ABD'nin soykırım iddiasını resmen tanıması istenmişti.

Trump'tan önce Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunun sahibi olan Barack Obama, görev yaptığı 8 yıl boyunca 'soykırım' sözcüğünü kullanmamıştı.

Trump da selefi Obama gibi 'Meds Yeghern' ifadesini tercih etti.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 57 dakika önce
    Akıllıca. ..ama 16 Mayıs da bakalım ne olacak?
  • Misafir 58 dakika önce
    Sağolun başkanım
  • Misafir 1 saat önce
    ermeni soykırımı diyenler şunu unutuyor. TÜRKLER soykırım yapsaydı dünyada ermeni kalmazdı.
  • Misafir 1 saat önce
    çok da tın
  • Misafir 2 saat önce
    çok saçma herkes dünyada kardeştir kimse kimseyi olduremez rty
  • Misafir 3 saat önce
    dese ne olur demese ne olur.
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