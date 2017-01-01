24 NİSAN 2017
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DÜNYA

Türkiye'nin gözü Beyaz Saray'da! Trump 'soykırım' diyecek mi?

Her sene 24 Nisan'da 1915 olayları için Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın, bu yıl ne tip ifadeler barındıracağı merak ediliyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:53:55 Güncelleme: 16:14:24 HABERTURK.COM

'Ermeni soykırımı' tartışmaları ile ilgili gözler her 24 Nisan'da olduğu gibi bir kez daha Beyaz Saray'a çevrildi. Her 24 Nisan'da 1915 olaylarını hatırlatan bir açıklama yapan Beyaz Saray'ın bu yılki mesajı da merakla bekleniyor.

24 Nisan öncesinde, Temsilciler Meclisi'nde görev alan 80'den fazla üyenin Donald Trump'a bir mektup yazdığı ve olayları 'soykırım' olarak tanımasını talep ettiği belirtildi.

İmzacıları arasında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerin bulunduğu mektupta Trump'a, 1981'de 'soykırım' kelimesini kullanan ABD Başkanı Ronald Reagan hatırlatıldı ve ABD'nin soykırım iddiasını resmen tanıması istendi.

ABD basınındaki genel kanı ise Trump'ın soykırım kelimesi kullanmayacağı yönünde. Konuyla ilgili bir haber yayınlayan The New York Times, Trump'ın 'soykırım' sözcüğünü kullanmasının çok çok düşük bir ihtimal olduğunu belirterek, referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon konuşmasının bunun en büyük işaretçisi olduğunu savundu.

Trump'ta önce Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunun sahibi olan Barack Obama, görev yaptığı 8 yıl boyunca 'soykırım' sözcüğünü kullanmamıştı. Seçim kampanyasında olayları 'soykırım' olarak tanıyacağı yönünde söz veren Obama, buna karşın açıklamalarında 'büyük felaket' ve 'trajedi' gibi kelimeler kullanmayı tercih etmişti.

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