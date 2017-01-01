24 NİSAN 2017
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Avustralya'da 12 yaşındaki çocuk şoför 1300 kilometre yol gitmiş!

Avustralya 12 yaşında bir çocuğun ailesinin aracını alarak 1300 kilometre yol gittiği ve ardından polislere yakalandığı belirtildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:56:58 Güncelleme: 17:17:27 HABERTURK.COM

Avustralya'da bir otobanda yol kontrolü yapan polisler ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Polisler, durdurdukları aracın şoför koltuğunda 12 yaşında bir çocuğun oturduğu fark etti.

12 yaşındaki çocuğun, ailesinin arabısını alarak evden kaçtığı ve polis çevirmesine takılana kadar araçla tam 1300 kilometre yol kat ettiği anlaşıldı. Küçük çocuğun polislerce çevrilmeden önce benzin alarak parasını ödemediği ve bir de kazaya karıştığı tespit edildi.

Polis sözcüsü, çocuğun ailesinin çocukla ilgili olarak daha önce kayıp başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Avustralya'yı şaşkına çeviren 12 yaşındaki çocuğun, ülkeyi boydan boya geçerek batı sahillerindeki Perth şehrine gitmeyi hedeflediği anlaşıldı.

Küçük çocuğun polis tarafından ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildiği bildirildi.

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