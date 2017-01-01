24 NİSAN 2017
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ingiliz savaş gemisi
DÜNYA

'Putin'i avlayacak' denilen savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda!

İngiliz basınının hakkında 'Putin'i avlayacak' başlıkları attığı İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:48:45 Güncelleme: 17:51:48 HABERTURK.COM

İngiliz donanmasına ait HMS Daring isimli savaş gemisi Sarayburnu açıklarından girdiği İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İngiliz Donanmasına ait D32 borda numaralı savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı'na girdi. Güvertesinde asker bulunmadan İstanbul Boğazı'nda seyreden savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Ocak ayının sonunda İngiliz basınında yer alan haberlerde, Theresa May'in Karadeniz'e bir savaş gemisi göndereceği bilgisi yer almıştı. İngiliz medyası Ukrayna'ya gideceğini söylediği gemiş için, 'Putin'i avlayacak' ifadelerini kullanmıştı.

Uçaksavar roketi taşıdığı belirtilen savaş gemisi, Soğuk Savaş döneminden bu yana İstanbul'dan geçen ilk İngiliz savaş gemisi olma özelliği taşıyor.

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