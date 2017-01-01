24 NİSAN 2017
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ABD'den İdlib saldırısıyla ilgili yaptırım kararı

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD'nin Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulayacağını dile getirdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 21:12:00 Güncelleme: 22:01:27 AA

ABD yönetiminin, Beşşar Esed rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle rejime bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi görevlisi 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan Suriyelilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıya karşı, ülkedeki kimyasal silahları geliştiren, gerekli materyalleri temin eden ve silahları kullanıma sunan hükümet biriminin hedef alındığı ifade edildi.

"ABD OLARAK NET BİR MESAJ GÖNDERİYORUZ"

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Bu adım, diktatör Beşşar Esed rejimi tarafından Han Şayhun'da masum sivillere karşı sarin gazı kullanılmasına bir cevaptır. Bu tür barbar kimyasal silahların yaygınlaşmasını engellemek için Esed rejimini apaçık insan hakları ihlallerinden sorumlu tutacağımız noktasında ABD olarak net bir mesaj gönderiyoruz." ifadesine de yer verildi.

En geniş kapsamlı yaptırımlardan biri olduğu belirtilen kararla Suriye rejimine bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde çalışan ve kimyasal silah geliştirilmesine görev alan 271 Suriyeli yaptırım listesine alınmış oldu.

Bakanlık, yaptırım listesine alınan 271 kişinin isim ve görevlerini de ayrı bir listeyle kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, 12 Ocak 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 18 üst düzey Suriye rejimi yetkilisinin ve 5 Suriye rejim ordusu unsurunun kimyasal silah programı sebebiyle yaptırım listesine alındığı da hatırlatıldı.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediği kimyasal saldırıda, çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan'da, kimyasal saldırıya cevap olarak, saldırıyı gerçekleştiren uçakların inip kalktığı Şayrat Hava Üssüne füze saldırısı düzenlenmesi talimatı vermiş, böylece iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ABD yönetimi Esed rejimine karşı ilk kez askeri bir adım atmıştı.

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