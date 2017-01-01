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ABD'den Tabka açıklaması

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, Tabka şehri ve Tabka Barajı'nın terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu açıkadı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 22:05:32 Güncelleme: 22:06:55 AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye’nin Tabka şehri ve Barajı'nın halen DEAŞ’ın kontrolünde olduğunu ve ABD’nin desteklediği kuvvetlerin şehre girip girmediğini bilmediğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Davis, günlük basın brifinginde Tabka şehriyle ilgili soruları yanıtladı.

PYD/PKK terör örgütünün öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) bağlı unsurların Tabka şehrine girdiğine yönelik yerel kaynaklara dayandırılan bazı haberlerin sorulması üzerine Davis, “Şehrin sınırlarını nasıl tanımladıklarını bilmiyorum ama şehrin yakınlarında olduklarını biliyorum ama şehre girmeleri de sürpriz olmaz. Ancak şehir halen DEAŞ'ın kontrolünde.” dedi.

Tabka şehrinin yanı sıra Tabka Barajı'nın da DEAŞ’ın kontrolü altında bulunduğunu ifade eden Davis, barajın durumunun iyi olduğunu ve su seviyesinin önemli ölçüde düşürüldüğünü ifade etti.

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