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Marine Le Pen
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Aşırı sağcı Le Pen'den istifa kararı

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine Ulusal Cephe Partisi'nden aday olarak katılan ve ikinci tura kalan Le Pen, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya karar verdim" dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:18:43 Güncelleme: 23:20:05 AA

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, partinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi.

Hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı ilk turu seçimindeki başarısıyla iki adaylı ikinci tura katılmaya hak kazanan Le Pen, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya karar verdim." dedi.

İlk turda yüzde 24,01 oy alan Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ardından yüzde 21,3 ile ikinci olan Le Pen, "bundan sonra partizan düşüncelerin üstünde olacağını" kaydetti.

Marine Le Pen, Ulusal Cephe'nin liderliğini Ocak 2011'de babasından devralmış, partisinin oy oranını da artırmıştı.

2015 yılındaki bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,8 milyon kişinin oyunu alarak büyük bir potansiyel yakalayan Ulusal Cephe, partinin lideri Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ise 7,6 milyon seçmenin oyunu almayı başarmıştı.

Le Pen'in kararı, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile yarışacağı seçimlerin ikinci turu için seçmenlerden ve bazı politikacılardan destek alma çabası olarak değerlendiriliyor.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

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