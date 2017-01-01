ABD'nin Louisiana eyaletinde bir evin garajına 2.5 metrelik bir timsah girdi. Olay yerine çağırılan Lousiana Yaban Hayatı ve Balıkçılık Departmanı görevlileri, tehlikeli sesler çıkaran timsahı dışarı çıkardı. Önce ağzını bantladı. Direnen timsahın başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla arka ayakları kelepçelendi.

Etkisiz hale getirilen timsah olay yerinden uzaklaştırıldı. Kelepçelenen timsah bir su kıyısına getirilerek kelepçeleri çözüldü ve serbest bırakıldı.

Görevlilerin timsahı kelepçelediği video görüntüleri sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kelepçenin timsaha zarar verip vermediğine dair tartışmalar yaptı.