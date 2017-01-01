25 NİSAN 2017
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DÜNYA

ABD'de eve giren timsah kelepçelendi

ABD'de bir evin garajına giren timsahı polis ekipleri çıkardı. Genellikle polislerin ilgilendiği bu tarz olaylarda timsahın ağzının bantlanması sıradan hale gelirken, ayaklarından kelepçelenmesi ise ilk kez görüldü

25 Nisan 2017 Salı, 11:16:11 Güncelleme: 11:29:12 HABERTURK.COM

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir evin garajına 2.5 metrelik bir timsah girdi. Olay yerine çağırılan Lousiana Yaban Hayatı ve Balıkçılık Departmanı görevlileri, tehlikeli sesler çıkaran timsahı dışarı çıkardı. Önce ağzını bantladı. Direnen timsahın başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla arka ayakları kelepçelendi.

Etkisiz hale getirilen timsah olay yerinden uzaklaştırıldı. Kelepçelenen timsah bir su kıyısına getirilerek kelepçeleri çözüldü ve serbest bırakıldı.

Görevlilerin timsahı kelepçelediği video görüntüleri sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kelepçenin timsaha zarar verip vermediğine dair tartışmalar yaptı.

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