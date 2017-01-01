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Fransa seçimlerinde 'hack' şüphesi!

Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına yönelik siber saldırı düzenlendiği belirtildi

25 Nisan 2017 Salı, 15:47:47 Güncelleme: 15:54:14 HABERTURK.COM

ABD'de başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların ardından, benzer iddialar bu kez Fransa seçimleri için ortaya atıldı.

Trend Micro isimli dijital güvenlik firmasında görev yapan Feike Hacquebord isimli bir uzman Reuters'a yaptığı açıklamada, Pawn Storm isimli hacker grubunun Cumhurbaşkanı adaylarından Macron'un kampanyasına yönelik siber saldırıda bulunduğunu söyledi.

Bazı uzmanların Rusya'nın askeri istihbarat grubuyla ilişkili olduğunu iddia ettiği Pawn Storm'un ismi daha önce ABD'de seçimi Trump'a kaybeden Clinton'ın adının karıştığı e-mail skandalında ve geçtiğimiz yıl Alman Başbakanı Angela Merkel'in partisine yönelik siber saldırılarda geçmişti.

Hacquebord yaptığı açıklamada, "Kontrol ettiğimizde bazı oltalama taktiklerinin kullanıldığını ve bu taktiklerin Demokrat Parti'nin kampanyasında denk geldiğimiz taktiklerle aynı kişilerin parmak izlerini taşıdığını fark ettik" ifadelerini kullandı.

Fransa hükümetinin sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaparak Macron'un kampanyasına yönelik siber saldırı iddialarını doğrularken, konunun Rusya bağlantılı Pawn Storm'la ilgili olup olmadığı yönündeki soruya cevap vermeyi reddetti.

Uzmanlar, Macron kampanyasından hassas bilgiler çalınmış olma ihtimalinin 7 Mayıs'a kadar seçimlerin kaderini etkileyecek gelişmeleri beraberinde getirebileceği yönünde görüş bildirdi. 

 

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