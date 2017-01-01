Taylandlı adam kızını canlı yayında öldürüp intihar etti

Tayland'da bir adam, 11 aylık kızını öldürdüğü anları iki ayrı video şeklinde Facebook üzerinden canlı yayınladıktan sonra intihar etti.

Reuters'ın haberine göre yaklaşık 24 saat boyunca Facebook'ta kalan görüntüler, bugün Bangkok saatiyle 17.00 civarında yayından kaldırıldı.

Görüntülerde, Wuttisan Wongtalay adlı Taylandlı cani babanın, kızının boynuna ip dolayarak terk edilmiş bir binanın tepesinden attığı anların yer aldığı aktarıldı.

Wuttisan'ın intiharı görüntülerde yer almazken, babanın cansız bedeni kızının yanında bulundu.

Polis memuru Jullaus Suvannin, "Eşinin kendisini sevmediğine ve terk edeceğine dair paranoya yaşıyordu." dedi.

Televizyonda yayınlanan görüntülerde annenin, kızının cansız bedenine sarılarak ağladığının görüldüğü kaydedildi.

Pazartesi internete yüklenen görüntüler, Taylandlı internet kullanıcıları arasında infial yarattı.

Kullanıcılardan biri, hayatında izlediği en korkunç video olduğunu ve bir saniyeden uzun süre bakamadığını söylerken, bir diğeri ise, "Nasıl kendi çocuğunun ölümünü izler?" dedi.

Öte yandan videolardan ilkinin 112 bin kez, diğerinin ise 258 bin kez görüntülendiği belirtildi.