İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Netanyahu'nın görüşmeyi iptal etme sebebi olarak, Gabriel'in İsrail'de sola yakın bazı gruplarla görüşmesi gösterildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Berlin yönetiminin Filistin polisikası konusunda Netanyahu'yu eleştirmesiyle gerilmişti. İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim politikalarını şiddetli bir şekilde eleştiren Alman hükümeti, Netanyahu'nun çağrılarına rağmen insan hakları gruplarıyla buluşmakta ısrar edince görüşme iptal edildi.

Sigmar Gabriel, İsrailli 'Sessizliği Boz' (Breaking The Silence) isimli aktivist grupla görüştü. Grup, İsrailli emekli askerlerin tanıklıklarını dinleyerek İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Filistinlilere davranışlarını masaya yatırıyor ve izlediği politikalarla İsrail hükümetiyle sık sık ters düşüyordu.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise sivil toplum temsilcileriyle görüşmesinin normal olduğunu savunarak, "Sadece, İsrail Başbakanı'nın Almanya'ya geldiğini, hükümet karşıtı gruplarla görüşmek istediğini ve bizim buna izin vermediğimizi hayal edin. Bu düşünülemez." ifadelerini kullandı.