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Almanya'da bir kızı tacizden kurtaran Türk genci bıçaklanarak öldürüldü

Almanya’da, bir kızı tacizden kurtaran 20 yaşındaki Türk genci Mert Can Altunbaş, tacizci gençler tarafından evine kadar takip edilip kapının önünde bıçaklanarak öldürüldü

25 Nisan 2017 Salı, 17:55:14 Güncelleme: 18:01:49 HABERTURK.COM

Almanya'nın Flensburg kentinde yaşayan Türk genci Mert Can Altunbaş, evinde hunharca bir cinayete kurban gitti.

SABAH'ın haberine göre bir kızı tacizcilerin elinden kurtaran genç, saldırganların hedefi oldu. Evine kadar takip edilen 20 yaşındaki Mert Can, soğukkanlı katiller tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, üç kişinin karıştığı cinayeti içlerinden birinin işlediğini açıkladı. Saat 03.30 gibi meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kurtarılamadı.

OLAY NASIL OLDU?

İfadelere göre olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta "Kings" isimli barda bir arkadaşının doğum günü eğlencesine katılan Mert Can, tanıdığı bir kızın bir grup genç tarafından taciz edildiğini gördü. Gençleri, "Kızı rahat bırakın" diye uyaran Mert Can, bu kez kendisi hedef haline geldi. Gençler ile Mert Can arasında önce barda, sonra kapı önünde tartışma çıktı. Olay yerine gelen polisler kavga çıkmasını engelledi. Ancak kızı taciz etmeleri engellenen gençler, "Seni bıçaklayacağız, o...çocuğu" diyerek Mert Can'a küfürler savurdu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra ailesiyle birlikte yaşadığı Flensburg'un Klues semtindeki evine dönen Mert Can, hiçbir şeyden habersiz evde otururken, zil çaldı. Kapıyı açan Mert Can, karşısında tartıştığı Arnavut kökenli gençleri gördü. Katil, Mert Can'ı görür görmez bıçağı sapladı. Olay sonrası kaçan katil, sonra polise teslim oldu.

ÇOK SEVİLİYORDU

Polis iki kişinin cinayete doğrudan karışmakla suçlandığını açıkladı. Üçüncü bir kişi hakkında ise katili ve Mert Can'ın kavga ettiği kişiyi arabasıyla evin önüne götürdüğü gerekçesiyle "adam yaralamaya yardımcı olmak"tan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Mert Can tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevresinde çok sevildiği öğrenilen Mert Can'ın tam bir futbol tutkunu olduğu ifade edildi.

TUĞÇE OLAYINI HATIRLATTI

Mert Can Altunbaş'ın öldürülmesi, yaklaşık 2.5 yıl önce öldürülen Tuğçe Albayrak olayını hatırlattı. Tuğçe de arkadaşlarıyla bir doğum günü eğlencesine gitmiş ardından gençlerin iki küçük kızı taciz etmesine müdahale etmişti. Tacizci gençlerden Sanel M., Tuğçe'nin önlerine çıkıp kızları kurtarması üzerine arkasından "Sana gününü göstereceğiz" diye bağırmış, bu olaydan yarım saat sonra park yerinde Tuğçe'ye tokat atmıştı. Genç kız başını yere vurup ağır yaralanmış ve iki hafta sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

Tuğçe Albayrak

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