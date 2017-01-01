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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, oy verirken kendi partisini unuttu!

François Hollande, seçimler için oy kullanırken kendi partisinin pusulasını almadı. O anlar kameralara yansıdı

25 Nisan 2017 Salı, 23:07:14 Güncelleme: 23:34:37 İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Françoise Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanırken, ilginç bir görüntüye imza attı.

Hollande, oy pusulalarının dizildiği masadan 11 aday arasından sadece 4 adayın pusulasını aldı.

Hollande'ın imza attığı ilginç görüntü ise kendi partisinin oy pusulasını almadığı oldu. Hollande'ın, bir vatandaşın yanına geldiğini fark etmesi üzerine beşinci pusulayı da acele şekilde alması kameralara yansıdı.

Hollande'ın aldığı oy pusulasının, partisinin adayı Hamon'a ait olduğu ve vatandaş yaklaşmadan önce bu pusulayı atlayıp diğerlerine geçmiş olduğu fark edildi.

Hollande'ın oy işlemi, Fransa'da "Acaba kendi partisine oy vermedi mi?" dedikodularına neden oldu.

Öte yandan Hollande eski sosyalist Bakan Macron'a ikinci turda destek olacağını açıkça bildirmiş ve Le Pen'e karşı baraj oluşturmak için çağrıda bulunmuştu.

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