26 NİSAN 2017
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Ivanka Trump'a Berlin'de şok protesto

26 Nisan 2017 Çarşamba, 04:16:54

  • 1 Ivanka Trump'a Berlin'de şok protesto
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Beyaz Saray danışmanı olarak ilk uluslararası ziyaretini Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen W20 Summit’e (Kadınlar Zirvesi) gerçekleştirdi. 

  • 2 Ivanka Trump'a Berlin'de şok protesto
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre zirvede Ivanka’nın dışında Almanya Başbakanı Angela Merkel, IMF Başkanı Christine Lagarde ve Hollanda Kraliçesi Maxima gibi isimler de yer aldı. 

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    Kadın girişimciliğinin teşvik edildiği zirvede konuşan Ivanka, “Babam beni her konuda teşvik etti. 

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    Azimli olduğum sürece hiçbir sınırın olmadığı bir evde yetiştirildim” dedi. 

     

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    Babasının kadınlara tavrı üzerine soruları ise “Basın bu konuyu abartıyor” sözleriyle yanıtlayan Ivanka, çevredeki kadın katılımcılar tarafından protesto edildi. 

     

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