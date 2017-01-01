Ivanka Trump'a Berlin'de şok protesto

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Beyaz Saray danışmanı olarak ilk uluslararası ziyaretini Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen W20 Summit’e (Kadınlar Zirvesi) gerçekleştirdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre zirvede Ivanka’nın dışında Almanya Başbakanı Angela Merkel, IMF Başkanı Christine Lagarde ve Hollanda Kraliçesi Maxima gibi isimler de yer aldı.
Kadın girişimciliğinin teşvik edildiği zirvede konuşan Ivanka, “Babam beni her konuda teşvik etti.
Azimli olduğum sürece hiçbir sınırın olmadığı bir evde yetiştirildim” dedi.
Babasının kadınlara tavrı üzerine soruları ise “Basın bu konuyu abartıyor” sözleriyle yanıtlayan Ivanka, çevredeki kadın katılımcılar tarafından protesto edildi.